Bira, do sexteto do Programa do Jô morre aos 85 anos

O músico Ubirajara Penacho dos Reis, conhecido com Bira, 85 anos, morreu neste domingo (22). Ele estava internado no hospital Sancta Maggiore, na região da Mooca, zona leste de São Paulo, após sofrer um AVC.

Bira era um dos integrantes do sexteto do Programa do Jô e ficou famoso por acompanhar o apresentador durante 29 anos na televisão. Ele era um dos membros da banda com que Jô mais interagia.

O baiano ganhou popularidade no talkshow por sua risada forte e alta. A informação foi confirmada por familiares. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.

