Atletas de Taekwondo da capital levam medalhas em competição no Chile

Os atletas da academia Fábio Costa de Taekwondo de Campo Grande, levaram três medalhas sendo uma de ouro e duas de bronze na competição da luta, Chile Open que ocorreu de sexta-feira (13) até este domingo (15), no Poliesportivo Vinã del Mar.



A competição é aberta e faz parte do G1 que vale pontos no ranking internacional na modalidade, sendo patrocinado pela Federação Mundial de Taekwondo (World Taekwondo-WT).

A academia Fábio Costa levou quatros atletas dos quais três ganharam medalhas, Suzanna Aquino levou ouro na categoria juvenil feminino. Luiz Felipe Aquino ganhou bronze na categoria juvenil masculino, juntamente com Natan Lopes que também levou bronze na mesma categoria.



O atleta, Leonardo Hill, também participou na categoria adulto masculino acima de 87 kg, porém não conquistou medalha.



Foram registrados 575 atletas de diferentes países, sendo eles Brasil, Uruguai, Argentina, Peru, Estados Unidos da América, Paraguai, Bolívia, Índia, Porto Rico, Países Baixos, Jamaica, Venezuela, Japão, Equador, Cabo Verde, Benin, Egito e Chile.

