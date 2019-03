Ator do SBT é roubado após “boa noite Cinderela”

O ator do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), Moreno Nunes, teve sua conta bancária esvaziada após ser vítima do golpe conhecido como “boa noite Cinderela” ocorrido no último dia 20 de janeiro, em São Paulo

Apesar de o fato ter acontecido em janeiro, o ator só resolver falar abertamente essa semana após se sentir desamparado, tanto pelo banco que possui a conta, quando pela polícia. Moreno saiu para uma balada no Bom Retiro no dia 20. “Até 1h eu tinha noção do que estava fazendo, só até esse momento essa balada existiu pra mim. Depois disso, eu acordei com um amigo perguntando porque eu estava sem camiseta às 5h no centro da cidade”, disse o ator ao portal Uol.

O ator estava na festa com dois amigos, mas em algum momento ele foi até o bar da casa noturna, pegou bebida e não foi mais visto. “Meu amigo me disse que fiquei com ele até certo momento e depois fui conversar com um cara no balcão e esse cara começou a andar comigo. Meu amigo disse que o cara tinha uma aparência estranha, mas como eu sempre falo com todo mundo, ele achou que estivesse tudo bem. Ele chegou a ver o cara indo ao banheiro comigo e depois não me viu mais. Achou estranho eu não ter me despedido e começou a me mandar mensagens, mas ele disse que nenhuma delas chegava”, comentou.

O ator disse que não se lembra de nada. Descobriu ter sofrido o golpe quando despertou na rua do centro da cidade, sem camiseta, mochila, celular e dinheiro. Pegou um taxi e voltou à casa noturna, na esperança de que seus pertences estivessem lá, mas não encontrou nada. “No extrato aparece que eu paguei a balada por volta das 2h. Às 4h19 começaram os débitos, só no taxi foram R$ 1 mil. Aí vieram as máquinas físicas. Depois de cinco minutos, uma nova conta de R$ 950. Foi um débito atrás do outro. O último débito, por volta das 5h, foi de R$ 2. Esvaziaram tudo”, lamentou.

