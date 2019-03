Ator de "Chaves" morre aos 86 anos

Abraham Stavans morreu, no México, aos 86 anos. Ele ficou conhecido por sua participação em "Chaves", com papéis menores, mas com diversas aparições na tela do seriado, nos anos 1970 e 1980. A morte de Stavans foi anunciada por sua família nas redes sociais. O filho, Ilan Stavans, homenageou-o com um post.

"Meu amado pai, o ator Abraham Stavans (1933-2019), morreu ontem. Suas performances apaixonantes e seu amor pela vida ficarão para sempre em nossas memórias", tuitou Ilan, no último dia 6.

Stavans teve um papel bastante lembrado, em que interpretava o dono de uma barraca de feira que incomodava Dona Florinda.

