Auxílio: Caixa libera saques e transferências para nascidos em março

Priscilla Porangaba, com informações da Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal (CEF) libera nesta terça-feira (2) as transferências e os saques em dinheiro da segunda parcela do Auxílio Emergencial depositada em poupanças sociais digitais do banco para os beneficiários nascidos em março.

As liberações seguem um cronograma ligado ao mês de nascimento do trabalhador. Até a data de liberação, os recursos já depositados nas poupanças podem ser usados apenas para pagamento de contas, de boletos e compras por meio do cartão de débito virtual.

Para os trabalhadores que receberam a primeira parcela do benefício em outra conta, os recursos depositados na poupança digital serão transferidos automaticamente também na data de liberação dos saques e transferências. Com isso, esses beneficia?rios terão que procurar os bancos em que têm conta caso queiram sacar o dinheiro.

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site.

Veja o calendário para liberação de saques e transferências da poupança social digital:





