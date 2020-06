Auxílio emergencial poderá ser solicitado até quinta-feira

O prazo para os brasileiros que tem direito a obter o auxílio emergencial se cadastrarem no programa do Governo Federal com a Caixa Econômica acaba dia 2 de julho.



De acordo com a Caixa cerca de 52 mil brasileiros cadastram-se todos os dias no site e no aplicativo para tentar entrar na lista de contemplados.



Porém, conforme a lei nº 13.982 que criou o Auxílio Emergencial de R$ 600, os brasileiros tinham 90 dias para se cadastrar no programa. A lei foi publicada no dia 2 de abril, portanto as inscrições acabam dia 2 de julho, já na próxima semana.



Durante o anúncio de calendário de pagamentos da terceira parcela do auxílio, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães ressaltou. "Temos mais uma semana para pedir o cadastramento".



O secretário-executivo do Ministério da Cidadania, Antônio Barreto confirmou que não há previsão de prorrogar o prazo de inscrição "A discussão sobre a prorrogação é com o intuito de aumentar o número de parcelas que serão pagas a esses trabalhadores, não o prazo de inscrições", afirmou.



Portanto, para aqueles que estão preocupados com o processamento do pedido do auxílio, o vice-presidente da Rede de Varejo da Caixa, Paulo Henrique Ângelo, afirma que o site e o aplicativo estão prontos para receber os cadastros. "Quando foi lançado o aplicativo do auxílio chegou a receber mais de cinco milhões de solicitações em um único dia, então ele está completamente preparado para qualquer carga dicional, não teremos nenhum problema operacional", finalizou.



Todos os brasileiros que pedirem o auxílio emergencial nesta semana saberão se tem ou não direito ao benefício ainda em julho.

