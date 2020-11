Baby Shark desbanca Despacito e se torna o vídeo mais assistido no Youtube

Sarah Chaves com informações do G1

A canção "Baby Shark" lançada há quase cinco anos se tornou o vídeo mais assistido do YouTube superando com 7.052.999.877 bilhões de views o hit Despacito de Luiz Fonsi e Daddy Yankee, que detém 7.040.200.972 de vizualizações, cerca de 12 milhões há menos do que o viral infantil.

"Baby Shark Dance", a versão em inglês da canção, registrou mais de sete bilhões de reproduções no YouTube na madrugada de segunda-feira (2), destronando "Despacito", como o vídeo mais assistido da plataforma.

A onipresente canção infantil, disponibilizada pela primeira vez na plataforma de vídeos em junho de 2016, é um remix de uma música de acampamento americano da produtora Pinkfong, com sede em Seul.

O sucesso abriu o caminho para entrar nas paradas musicais: a canção atingiu a posição 32 na Billboard Hot 100 em janeiro de 2019. A música também conquistou os adultos. A equipe americana de beisebol Washington Nationals a adotou como hino e venceu a World Series do ano passado, o que levou a Casa Branca a reproduzir a melodia durante as celebrações.

Mas a canção também foi usada em momentos menos festivos. A cidade americana de West Palm Beach, na Flórida, a usou para desencorajar os sem-teto a permanecerem em uma área pública.

Duas das quatro canções mais reproduzidas no YouTube nasceram na Coreia do Sul. O hit do rapper Psy "Gangnam Style" permaneceu no topo do pódio por mais de três anos, mas foi superada por "See You Again" de Wiz Khalifa.

Deixe seu Comentário

Leia Também