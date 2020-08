Baixista Jadão Junqueira morre aos 57 anos de infecção generalizada

Sarah Chaves, com informações do Guiame

O músico e baixista Jadão Junqueira faleceu aos 57 anos nesta terça-feira (11), em um hospital em Pato Branco, no Paraná, após ser internado com um quadro grave de infecção generalizada.

A esposa de Jadão, Adelaide Galzo Junqueira, atualizou suas redes sociais pela manhã de hoje informando que o estado do músico era gravíssimo. Porém, horas depois outra atualização foi feita. “O melhor sorriso se apagou. Meu eterno amor”, disse ela nas redes sociais.

O velório será das 18h às 20h e será transmitido através do link www.preveronline.com

Jadão Junqueira

Com influências de jazz, funk rock e blues, Jader Junqueira já foi citado como um dos melhores baixistas do Brasil. Ele é conhecido por ter sido músico da banda de rock cristão Katsbarnea em 1991, onde ficou até 2005. Paralelamente, tocou em vários discos solo do cantor Brother Simion.

Ele também integrou a banda Filhos do Homem, que lamentou sua morte. “O que você foi e sempre será pra mim. Meu mentor silencioso. Meu confidente das madrugadas de viagem. Conselheiro e amigo. E o melhor baixista que já fez esta terra tremer”, disse o cantor e pastor Cris Batiston.

Depois do Katsbarnea, Jadão fez parte da banda Filhos do Homem até o início de 2016. Desde então, ele fez passou a fazer trabalhos independentes de workshops e cuidar exclusivamente de sua saúde.

Deixe seu Comentário

Leia Também