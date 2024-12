Bioparque Pantanal tem programação de fim de ano

Nestas últimas semanas de 2024 e o início de 2025, o Bioparque Pantanal, contará com atividades especiais e algumas alterações no horário de funcionamento devido a manutenções internas. No dia 24 de dezembro (véspera de Natal), o horário será das 8h30 às 14h30.

Durante dezembro, o Bioparque estará aberto de terça-feira a sábado, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30, com exceção dos dias 25 e 31 de dezembro, quando estará fechado.

Na primeira semana de janeiro (de 1º a 6 de janeiro), o Bioparque estará fechado para manutenções internas.

Papai Noel mergulhador

Para celebrar o Natal, o Bioparque Pantanal, o famoso Papai Noel estará presente nos dias 17, 18, 19, 20 e 21 de dezembro, com apresentações às 10h e 15h. J

á no dia 24 de dezembro, o Papai Noel fará uma aparição especial às 10h, marcando a celebração natalina com muita alegria e magia.



As atividades regulares serão retomadas no dia 7 de janeiro, com funcionamento normal de terça a sábado. A entrada de visitantes é permitida até uma hora antes do fechamento. A visita deve ser agendada pelo site oficial .

