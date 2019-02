Almoçando, Bolsonaro divulga foto no Twitter

O presidente Jair Bolsonaro divulgou neste sábado (9) pelas redes sociais uma foto em que aparece almoçando no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, onde ele está internado. Na imagem, ele está tomando um caldo, acompanhado de um suco de caixinha e um picolé.

Na legenda da imagem, Bolsonaro agradeceu as orações por sua recuperação e o esforço dos médicos que cuidam de sua saúde. “Quero agradecer de verdade as orações da grande maioria da população brasileira. Se não fosse por isso e pela competência dos envolvidos nas minhas três cirurgias nos últimos cinco meses não estaríamos vivos”, escreveu.

O presidente também fez menção a “maldades” dos adversários. “Todos sabemos que desde a tentativa de assassinato do ex-integrante do PSOL, as maldades continuam e infelizmente são propositalmente ignoradas pela maior parte dos meios de comunicação. Não daremos bola para isso!”

Mais cedo, Bolsonaro usou o Twitter para anunciar o novo presidente do Instituto de Colonização e Reforma Agrária (Incra). O órgão será comandado pelo general Jesus Corrêa, que já foi comandante da 11ª Região Militar e de diretor de Controle de Efetivos e Movimentações do Exército.

Bolsonaro permanece internado na Unidade Semi-Intensiva do Albert Einstein. Segundo a assessoria da Presidência, ele acordou sentindo-se bem, tomou um chá e comeu gelatina como primeira refeição do dia. Também realizou uma caminhada e exercícios de fisioterapia pela manhã.

Na sexta-feira (8), foi feita a retirada do dreno e da sonda nasogátrica. O dreno havia sido colocado no seu abdômen há quatro dias para retirada de líquido acumulado próximo ao local onde estava ligada a bolsa de colostomia. A melhora do quadro intestinal e a boa aceitação da dieta líquida possibilitaram a retirada da sonda nasogástrica.

O presidente não tem compromissos agendados para o fim de semana. Um novo boletim médico sobre o seu estado de saúde deve ser divulgado no fim da tarde de hoje.

