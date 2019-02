Bolsonaro manifesta solidariedade às famílias de vítimas de incêndio

Saiba Mais Brasil Jovens atletas do Flamengo morrem em incêndio

O presidente Jair Bolsonaro prestou, em nota, condolências às famílias das vítimas do incêndio ocorrido na madrugada desta sexta-feira (8), nas dependências do Centro de Treinamento do Flamengo, conhecido como "Ninho do Urubu", no Rio de Janeiro. Ao todo, dez atletas morreram e outros três ficaram feridos, um deles em estado grave.

"Nesta manhã, tomamos conhecimento da triste tragédia ocorrida no Centro de Treinamento do Flamengo, vitimando jovens vidas que iniciavam sua caminhada rumo à realização de seus sonhos profissionais. Consternado, o Presidente da República se solidariza com a dor dos familiares neste momento de luto", afirmou Bolsonaro, em nota.

Decretando luto de três dias em homenagem às vítimas, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, anunciou ter determinado a abertura de uma investigação minuciosa das causas do incêndio. A pedido de Witzel, o vice-governador, Cláudio Castro, deslocou-se ao centro de treinamento para acompanhar os trabalhos das equipes do governo que ficarão no local.

