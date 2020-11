Bonito decreta toque de recolher da 0h às 5h da manhã

A Prefeitura de Bonito e o Ministério Público Estadual (MPE) firmaram um acordo ratificado na quinta-feira (19), pela juíza Adriana Lampert, da 1ª Vara Civil, em que institui o toque de recolher na cidade, da 00h às 5h da manhã, até o dia 18 de dezembro, e a proibição de consumo de bebidas alcóolicas e narguilé em vias públicas

As medidas, resultado de uma ação pública do promotor Alexandre Estuqui Junior, devem ampliar as medidas de biossegurança para prevenção e enfrentamento do coronavírus no município e impedir aglomerações de pessoas no perímetro central de Bonito, ocorridas principalmente nos períodos de feriados prolongados.

A decisão judicial não interfere nos serviços do turismo, os quais cumprem todas as medidas rigorosas de biossegurança adotadas na retomada da atividade.

Fake News

Diferente do que foi levantado por internautas, a medida não é referente a um lockdown, pedida pelo Ministério Público, conforme desmentiu o promotor Alexandre Estuqui. “Não é nosso propósito fechar a cidade ou os atrativos turísticos e as atividades comerciais, que vêm cumprindo com todos os protocolos de biossegurança. Não temos nenhuma denúncia de descumprimento por esses segmentos”, afirmou o promotor. “A promotoria requereu à prefeitura uma maior fiscalização para coibir as aglomerações de pessoas nas vias públicas, visando a adoção de medidas de segurança também nesses espaços”, completou.

O Instituto de Desenvolvimento de Bonito (IDB), que agrega diversos setores da atividade, se pronunciou a favor da instauração do toque de recolher e cobrou das autoridades a retomada das barreiras sanitárias e vigilância, fiscalização e cumprimento das medidas de prevenção em relação ao uso de máscaras e outros equipamentos de segurança. “Nenhum outro destino nacional e internacional se mobilizou de forma tão ampla e incisiva quanto Bonito no combate à covid 19”, diz a nota, assinada pelo presidente da entidade, empresário Guilherme Poli. “O IDB compartilha com o promotor as preocupações a respeito das aglomerações nos feriados de 7 de setembro e 12 de outubro, e, mais do que isso, tem-se empenhado junto às autoridades públicas para que impeça as aglomerações em vias públicas”, pontua.

