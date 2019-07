Bradesco tem agência exclusiva para recadastramento de servidores

Joilson Francelino, com informações da assessoria

Com o intuito de atender os servidores municipais de Campo Grande com comodidade e sem tumultuo pela superlotação, o banco Bradesco faz algumas recomendações aos funcionários públicos.

O banco estruturou um espaço especialmente para a prestação deste serviço, a Agência CEAP, localizada na avenida Afonso Pena, 2.440, onde o recadastramento deve ser preferencialmente realizado. A dica não limita o servidor que pode optar por qualquer agencia da cidade para se recadastrar.

O processo de recadastramento faz parte do decreto número 13.930 de 15.07.2019 da Prefeitura Municipal de Campo Grande (MS).

Para efetivar o recadastramento, é preciso estar com a seguinte documentação em mãos: RG ou CNH ou CTPS + CPF + Comprovante de Residência e formulário previamente preenchido emitido no portal do servidor da prefeitura.

Recadastramento

Os servidores públicos municipais ativos da administração direta, autarquias, fundações e empresas públicas, da prefeitura de Campo Grande, devem atualizar seus dados funcionais obrigatoriamente.

O recadastramento será feito pela Secretaria Municipal de Gestão (Seges) de acordo com o mês de aniversário do servidor, conforme calendário disponível ao final desta matéria.

O recadastro, além de validar dados cadastrais tem como objetivo confirmar a condição do quadro de pessoal dos órgãos e entidades do Executivo, dando mais transparência.

Os servidores que não cumprirem o prazo para atualização terão seus pagamentos suspensos. O intuito é elaborar a folha de pagamento do Município por meio dos dados fornecidos no recadastramento.

Datas para o recadastramento:

