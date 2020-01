Vídeo - Cão não aceita ficar no carro e buzina até ser "resgatado"

Sarah Chaves, com informações do SBT

Um cachorro na Austrália se cansou de esperar o dono e "meteu" a pata na buzina do carro onde estava até que fosse liberado pelo dono.



Um ciclista que passava no local filmou a cena compartilhou as imagens em se instagram e já teve mais de 60 mil visualizações.

O cachorro aparece no vídeo no bamco do motorista enquanto aperta a buzina que chamou a atenção do dono do animal que estava por perto e logo voltou para resgatá-lo.

Assim que o responsável pelo pet abre a porta do veículo, o cão e seu outro colega de quatro patas saem do automóvel. Nesse momento, é possível ver que a janela estava parcialmente aberta, para que os cachorros não passassem mal, como ressaltou o ciclista em seu post. “a janela está aberta para os guerreiros do teclado”.



O ciclista ainda brincou com a atitude do doguinho. “Eu costumava fazer o mesmo quando mamãe entrava no supermercado sem mim. Surpreso por ele não ter decolado na Main Street”, escreveu.

Assista o momento:

