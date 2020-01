Cão resgatado sem uma pata precisa de ajuda para passar por cirurgia

Saiba Mais Geral Esposa rifa bezerro para tratamento do marido com traumatismo craniano

A Jovem Jakeline Lorena de Lamare, 24 anos, que trabalha de freelancer com banho e tosa, está vendendo rifas por R$ 20 para custear a cirurgia de Coragem, cão que ela resgatou das ruas e precisará amputar a parte da pata dianteira esquerda.

De acordo com Jakeline que faz parte de um grupo de protetores de animais, ela recebeu a informação de colegas do grupo de que o cachorro estaria há dias perambulando próximo à Avenida Júlio de Castilho, na região da Vila Popular.

Jaqueline foi até o local no sábado (11), mas não encontrou o animal e foi de novo no domingo, onde acabou encontrando o vira-lata sem a metade da pata e o levou para receber tratamento na clínica Gênesis, onde está internado desde ontem.

Além da cirurgia a rifa também ajudará a pagar os gastos com a clínica. “A diária do local é R$ 100 e ele vai precisar amputar a pata e a cirurgia vai sair no valor de R$ 1.200, já arrecadei bastante com a rifa”, ela ressalta que toda ajuda é bem vinda.

As rifas no valor de R$ 20 serão para um tratamento de cabelo e um design de unhas de fibra de vidro e outra de vasilhas da marca Tupperware.

Para aqueles que estiverem interessados em comprar as rifas e ajudar para que Coragem se recupere, o contato de Jakeline é (13) 9 8127-2269.

