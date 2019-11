Esposa rifa bezerro para tratamento do marido com traumatismo craniano

Giovana Barros, 22 anos, está realizando uma rifa em prol do custeio da cirurgia de seu esposo, Diego Fernades Santos, 28 anos, que em decorrência de um grave acidente de trânsito, sofreu traumatismo craniano e está em estado vegetativo desde o dia 24 de setembro.

O acidente ocorreu na rodovia BR- 060, na serra de Maracajú, e outro jovem residente de Nova Andradina chegou a falecer.

A cirurgia que Diego precisa fazer é para reconstrução da calota craniana, para melhorar a oxigenação no sangue e acelerar a recuperação dele.

Giovana explica que para a cirurgia surtir o efeito desejável ela deve ser feita o quanto antes. “Este procedimento precisa ser realizado dentro de três meses, porque se demorar pode ser que a recuperação dele fique comprometida, mas não sabemos se vamos conseguir pelo Sistema Único de Saúde (SUS)”, explicou que talvez o procedimento tenha que ser feito em unidade particular caso o sistema público não tenha vaga.

Para custear a cirurgia e o tratamento em geral incluindo a compra de remédio, Giovana está organizando a rifa de um bezerro nelore de 12 meses, o valor é de R$ 20, 00 e pode ser adquirido pelo whatsap (67) 9 9654-4638, ela explicou como a pessoa pode adquirir a rifa. “Quem quiser comprar a rifa entra em contato comigo, eu preencho o bilhete com os dados da pessoa, mando uma foto e o comprador faz o depósito do valor na conta que eu informar”, finalizou

O sorteio será realizado no dia 30 de dezembro deste ano, no sistema cumbuca, e transmitido ao vivo pelo Facebook do casal.

Deixe seu Comentário

Leia Também