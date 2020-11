Cadela provoca acidente e donos são agredidos com capacetadas e garrafada na capital

Uma cadela teria fugido de casa, no bairro Jardim Tarumã na noite deste domingo (1º) e acabou provocando um acidente de trânsito. O caso terminou com agressões.

Conforme o boletim de ocorrência, o casos aconteceu por volta das 20 horas quando a cachorra escapou de casa, segundo o dono do animal, ele havia saido para ir a uma conveniência. Ela o acompanhou até o estabelecimento e no retorno acabou sendo atropelada por uma moto.

A condutora caiu com o veículo no chão. Após o acidente, apareceram no local familiares e o namorado da motociclista. Houve um desentendimento com o proprietário da cachorra e sua esposa.

O proprietário do animal foi agredido com golpes de capacete e socos, enquanto que sua esposa foi atingida por uma garrafada na cabeça.

Não bastasse as agressões, o casal foi ameaçado. Mesmo feridos eles ainda levaram a cachorra até um veterinário, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, como omissão de cautela ou condução de animais e lesão corporal dolosa.

Deixe seu Comentário

Leia Também