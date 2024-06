Café com Negócios - Fórum CEO receberá Alexandre Apendino em junho na Capital

Na 4ª edição da temporada 2024 do Café com Negócios, o convidado será o vice-presidente de Atendimento e Relacionamento da TOTVS, Alexandre Apendino. O evento acontecerá na próxima terça-feira (11), às 9h, na sede do Sebrae-MS, em Campo Grande.

Com mais de 20 anos de experiência profissional no setor de tecnologia, Alexandre Apendino é um líder visionário e inovador. Graduado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, no Brasil, complementou sua formação com dois MBAs pelo INSPER (Brasil), além de especializações pela Singularity University (EUA) e Wharton University (EUA).

Ao longo de sua carreira, o executivo desbravou fronteiras, trabalhando nos Estados Unidos, Chile, Argentina e Singapura. Seu foco sempre foi a expansão de novos negócios, destacando-se nas áreas de vendas, canais e operações.

Atualmente, lidera a área de vendas, serviços de implantação, canais e franquias da TOTVS. Sua atuação direta na expansão da empresa abrange tanto o Brasil quanto a América Latina, gerenciando uma equipe de mais de 2.000 colaboradores.

O Fórum CEO é focado exclusivamente na gestão e direção de empresas, proporcionando insights valiosos para os participantes.

Serviço

Café com Negócios - Fórum CEO com Alexandre Apendino;

Terça-feira (11), das 9h às 14h;

Sebrae MS - Av. Mato Grosso, 1661, Centro;

Garanta sua vaga no link!

