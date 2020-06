Caixa credita nesta terça primeira parcela para novos aprovados

A Caixa Econômica Federal (CEF) credita nesta terça-feira (16) a primeira parcela do Auxílio Emergencial para parte do terceiro lote de aprovados do benefício, inscritos por meio do site e do aplicativo do programa.

Os primeiros a receber serão os 2,4 milhões de novos aprovados nascidos nos meses de janeiro a junho. Na quarta-feira (17), receberão os 2,5 milhões de novos aprovados nascidos entre julho e dezembro.

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

Para não perder a viagem na hora de ir ao banco, é melhor prestar atenção aos documentos que você deve levar. Além disso, segundo a Caixa, os beneficiários que forem às agências, que terão a triagem nas filas ampliada, fora da sua data para o recebimento de pagamento em espécie não permanecerão no local.

Para sacar o auxílio emergencial, o beneficiário precisa ir até uma agência da Caixa com o CPF e um documento de identificação com foto, que pode ser:

Carteira de Trabalho, desde que emitida a partir de 20 de janeiro de 1997;

Carteira de Identidade (RG) fornecida pelos órgãos de segurança pública dos Estados. Fique atento ao prazo de validade, se houver;

CNH - Carteira Nacional de Habilitação;

Carteira Funcional emitida por repartições públicas ou por órgãos de classe dos profissionais liberais, desde que tenha fé pública reconhecida por decreto, observado o prazo de validade, se houver;

Passaporte brasileiro, desde que esteja dentro do prazo de validade.

