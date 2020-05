Caixa paga parcela dos novos aprovados no auxílio emergencial nesta sexta

Priscilla Porangaba, com informações da CEF

A Caixa Econômica Federal (CEF) começa a pagar nesta sexta-feira (29) a primeira parcela do auxílio emergencial para os novos aprovados e, também, a segunda parcela para beneficiários do Bolsa Família.

Segundo a Caixa, o benefício será pago a 2,5 milhões de trabalhadores informais e desempregados.

Cerca de 600 mil trabalhadores do novo lote de aprovados do benefício, nascidos em dezembro e 1,9 milhão de trabalhadores beneficiários do Bolsa Família, cujo NIS termina em 0 também recebem.

Para mais informações basta acessar o App CaixaTem ou o site.

