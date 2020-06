Calendário da terceira parcela do auxílio emergencial é divulgado

O governo federal publicou as datas de pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial em uma edição extra do Diário Oficial da União publicada na noite dessa quinta-feira (25).



O depósito será feito na conta social digital da Caixa Econômica Federal (CEF) a partir deste sábado (27/6). Já o saque em espécie e a transferência bancária dos R$ 600 serão liberadas só a partir de 18 de julho.



Como havia antecipado o ministro da Economia, Paulo Guedes, na live com o presidente Jair Bolsonaro, os depósitos da terceira parcela dos R$ 600 serão feitos entre este sábado e o sábado da próxima semana (4) para os mais de 40 milhões de brasileiros que já receberam duas parcelas do benefício e não pertencem ao Bolsa Família.

O calendário foi dividido de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Como aconteceu na segunda parcela, o pagamento será feito somente de forma virtual neste primeiro momento. Por isso, deve ser movimentado exclusivamente pelo aplicativo Caixa Tem. "Os recursos estarão disponíveis apenas para o pagamento de contas, de boletos e para realização de compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code", diz a portaria do Ministério da Cidadania que fixou o calendário da terceira parcela.

Já o saque em espécie da terceira parcela auxílio emergencial, para quem não conseguir usar os R$ 600 pelo aplicativo da Caixa, será liberado somente entre os dias 18 de julho e 19 de setembro.

O escalonamento tem o intuito de evitar a formação de filas e aglomerações nas agências da Caixa, como foi visto no início dos pagamentos do benefício.

Os depósitos na conta social da Caixa serão realizados nas seguintes datas:

27 de junho (sábado): para os nascidos em janeiro e fevereiro

30 de junho (terça-feira): para os nascidos em março e abril

1º de julho (quarta-feira): para os nascidos em maio e junho

2 de julho (quinta-feira): para os nascidos em julho e agosto

3 de julho (sexta-feira): para os nascidos em setembro e outubro

4 de julho (sábado): para os nascidos em novembro e dezembro

Já os saques e as transferências serão autorizadas nos seguintes dias:

18 de julho (sábado): para os nascidos em janeiro

25 de julho (sábado): para os nascidos em fevereiro

1º de agosto (sábado): para os nascidos em março

08 de agosto (sábado): para os nascidos em abril

15 de agosto (sábado): para os nascidos em maio

29 de agosto (sábado): para os nascidos em junho

1º de setembro (terça-feira): para os nascidos em julho

8 de setembro (terça-feira): para os nascidos em agosto

10 de setembro (quinta-feira): para os nascidos em setembro

12 de setembro (sábado): para os nascidos em outubro

15 de setembro (terça-feira): para os nascidos em novembro





