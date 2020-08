Câmara decreta luto pela morte do apóstolo, pai do vereador Papy

A Câmara Municipal de Campo Grande comunicou, por nota, luto pela morte do apóstolo e líder da El Shaddai Comunidade Cristã, Edilson Vicente, que perdeu a luta para o coronavírus na manhã desta quarta-feira (19), em Campo Grande.

“É com muito pesar, que a Câmara Municipal de Campo Grande, em nome de todos os vereadores e assessores, comunica que está de luto devido ao falecimento do pai do vereador Papy, Edilson Vicente da Silva”, diz a nota.

O apóstolo tinha de 61 anos e estava internado no Centro Terapia Intensiva (CTI) com quadro grave de coronavírus, no Hospital Regional Rosa Pedrossian em Campo Grande.

Em nome de todos os vereadores e funcionários da Casa de Leis, o presidente da Casa de Leis, vereador João Rocha, manifesto suas condolências à família e amigos.

Deixe seu Comentário

Leia Também