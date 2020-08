Pai de vereador, apóstolo da El Shaddai está entubado com coronavírus

O Apóstolo e pastor presidente da igreja El Shaddai Comunidade Cristã, Edilson Vicente da Silva, de 61 anos, está internado no Centro Terapia Intensiva (CTI) com quadro considerado grave de coronavírus, no Hospital Regional Rosa Pedrossian em Campo Grande.

A informação foi confirmada pelo filho e vereador Papy (SD), que está em isolamento junto com a esposa Mayara e as duas filhas, após ter testado positivo para o vírus. "Ele tá tendo pequenas melhoras todos os dias, as funções renais estão preservadas o que é ótimo nestes casos, mas a situação do pulmão é delicada, estamos crendo num milagre", finalizou.

Papy contou ao JD1 Notícias que o pai apresentou poucos sintomas, mas que no dia 17, piorou com tosse e cansaço e precisou ser internado. "A doença é muito imprevísivel, meu pai não tem comorbidades e isso ajuda um pouco", contou o parlamentar.

Nas redes sociais, a comoção pela vida do apóstolo é grande, muitas pessoas comentam que estão orando e dão forças à família do líder regional das igrejas em células no Mato Grosso do Sul.

Deixe seu Comentário

Leia Também