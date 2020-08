Morre Edilson Vicente, apóstolo da El Shaddai

O Apóstolo e pastor presidente da igreja El Shaddai Comunidade Cristã, Edilson Vicente da Silva, de 61 anos, morreu vítima do coronavírus nesta manhã de quarta-feira (19).

O apóstolo estava internado no Centro Terapia Intensiva (CTI) com quadro considerado grave no Hospital Regional Rosa Pedrossian em Campo Grande desde o dia 17 de julho.

Mais informações serão acrescentadas.



