Vídeo: Fiéis oram no Regional pela vida do apóstolo da El Shaddai

Os fiéis da igreja apostólica El Shaddai Comunidade Cristã de Campo Grande, realizam uma campanha de oração ao redor do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) em prol do apóstolo Edilson Vicente que está internado no local com coronavírus e de todos os pacientes, de acordo com a filha do líder da igreja, a pastora Fernanda Gutierrez.

Ao JD1 Notícias, Fernanda informou que desde a internação do pai, a igreja e a comunidade evangélica como um todo está em oração e jejum. “Toda a igreja está orando desde que ele foi internado, não só a nossa igreja, como as igrejas do Brasil inteiro”. Fernanda contou também que todos os dias os discípulos fazem uma reunião virtual. “A gente tem uma reunião no Zoom todos os dias, do 12h às 13h da tarde e da 00h às 1h da madrugada com pessoas de Manaus, São Paulo, Salvador que conhecem meu pai, e oramos durante esse período”.

A caminhada ao redor do Hospital Regional também tem um significado maior, de acordo com Fernanda as sete voltas que serão dadas representam os sete hospitais que atendem os infectados com Covid-19. “Nós começamos a campanha em volta do hospital na quarta-feira, pela preocupação com o aumento de casos e os hospitais terem uma maior superlotação, então decidimos orar juntos pelo meu pai e por essas pessoas que estão internadas”, explica a pastora que detalhou que das sete voltas, duas ocorreram ontem, duas serão nesta quinta e sexta-feira e a última será no sábado.

Para a segurança dos fiéis que vão até o Hospital Regional orar, a pastora afirma que instruiu que ninguém do grupo de risco, como idosos, crianças e pessoas com comorbidades comparecessem. “Todos devem usar máscara, a gente adota o espaçamento de 1.5m na fila que só é feita após todos descerem do carro, exceto os casais e membros da mesma família”.

Fernanda ainda elogia o trabalho da equipe do hospital e fala sobre o estado clínico do apóstolo. “O hospital tem feito um trabalho lindo, o pessoal da assistência social sempre liga e tem tentado fazer o trabalho da melhor forma possível. Já meu pai teve uma melhora ha dois dias, está com a saturação boa, oxigênio no sangue está bom, só o pulmão que precisa melhorar ainda. Nós cremos que neste final de semana ele vai sair da sedação e vai acordar bem”, finalizou Fernanda Gutierrez.

Vídeo mostra movimento dos membros da igreja ao redor do Regional:

Deixe seu Comentário

Leia Também