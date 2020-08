"Pequenas melhoras", diz Papy sobre apóstolo intubado com coronavírus

O Apóstolo e pastor presidente da igreja El Shaddai Comunidade Cristã, Edilson Vicente da Silva, de 61 anos, continua internado, "mas com melhoras significativas", segundo informado pelo filho dele e vereador Papy (SD) ao JD1 Notícias.

O também líder regional das igrejas em células no Mato Grosso do Sul continua intubado, mas teve melhora na respiração, saturação ideal, sem febre e com a pressão equilibrada. "Tem progredido aos poucos, pequenas melhoras, mas significativas no quadro dele."

Papy disse que segundo os médicos o apóstolo continua intubado por uma medida de segurança, para evitar esforços. "Acredito que fica mais alguns dias ainda, porém antes do tempo normal de entubação estou com fé que ele sairá".

A comoção segue unânime pela melhora do apóstolo, milhares de fiéis estão postando mensagens de alegria à família e se mostram preocupadas com o quadro de saúde dele,

