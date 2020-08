ERRATA: Enfermeiro luta contra o coronavírus na capital

O enfermeiro Valdinei Pereira de Souza, 43 anos, luta pela vida. Na tarde desta quarta-feira (5), o Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Coren-MS) havia informado, em nota, a morte do profissional, porém, no final da tarde, chegou a informação de que ele ainda tem chances de viver.

De acordo com informações repassadas ao JD1 Notícias, foi realizada uma tomografia que apontou quase 90% de que Valdinei está com morte cerebral. Outros exames que serão realizados por volta das 23 horas desta quarta serão decisivos para o diagnóstico.

A suposta morte do profissional encheu as redes sociais de homenagens de amigos. Valdinei é servidor no Centro de Referência de Saúde (CRS) Coophavila e trabalhava no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

*Matéria atualizada às 18h43 para correção de informações

