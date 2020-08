Conselho de Enfermagem defende lockdown em Campo Grande

O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul emitiu nota nesta quarta-feira (5) em apoio ao lockdown em Campo Grande, defendido em ação, na Justiça, pela Defensoria Pública Geral de Mato Grosso do Sul.

Sustentando superlotação nos hospitais, falta de medicamentos essenciais para intubação e manutenção de pessoas em respiração mecânica, o Conselho vê sobrecarga de profissionais da Saúde e a exposição ao risco de infecção com o vírus. Confira a nota na íntegra:

"O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul manifesta apoio ao lockdown no município de Campo Grande como medida para proteger a saúde da população e evitar o colapso dos serviços de Saúde.

Consideramos necessária a suspensão das atividades não essenciais tendo em vista a superlotação existente nos hospitais; a falta de medicamentos essenciais para procedimentos como a intubação e a manutenção de pessoas em respiração mecânica; e a consequente sobrecarga de trabalho aos profissionais de saúde, especialmente os da Enfermagem, que os sujeita a cometer erros e os deixa ainda mais expostos ao risco de infecção pelo agente da pandemia.

O Conselho vê com preocupação o crescimento do número de casos e óbitos em função da doença em todo o estado e pede que, além da adoção de medidas oficiais por governantes, haja também uma conscientização maior da população no sentido de seguir as orientações estabelecidas pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde."

Deixe seu Comentário

Leia Também