Caminhão que transportava retroescavadeira tomba em rotatória

Um caminhão caçamba que transportava uma máquina retroescavadeira, tombou na noite desta segunda-feira (10) no trevo de acesso a cidade de Santa Rita do Pardo.

O motorista do caminhão Mercedes Benz, ao realizar a rotatória perdeu o controle da direção e tombou o caminhão.

De acordo com site Da Hora Bataguassu, os ocupantes não chegaram a se ferir com o acidente. Eles contaram que retornavam da cidade de Santa Rita do Pardo, onde prestavam serviço em um assentamento do município e tinham como destino Nova Alvorada do Sul.

O corpo de Bombeiros foi acionado, porém as vítimas não chegaram a ser encaminhadas ao Pronto Socorro Municipal. Além dos bombeiros, uma equipe da Policia Militar Rodoviária (PMR) também esteve no local do acidente.

