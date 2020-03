A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), por meio das Comissões de Direito Social e Segurança Pública lançam a campanha "Mãos Solidárias", para arrecadar alimentos, produtos de higiene e roupas para pessoas necessitadas, durante as medidas necessárias de prevenção ao coronavirus.



O objetivo da ação é contribuir com famílias de baixas condições financeiras, que não receberão renda nos próximos dias devido ao fechamento dos ambientes de trabalho para evitar o contágio da doença. “Não poderíamos deixar de agir em prol dos mais vulneráveis. Nossa missão é garantir o mínimo de condições para uma vida digna aos mais necessitados, que são direitos básicos, como o direito à alimentação”, destaca a Presidente da Comissão de Direitos Sociais Ivanir Mazzotti.

Ao JD1 Notícias , um dos organizadores do "Mãos Solidárias", o secretário adjunto da Comissão de Segurança Pública, e secretário Geral da Comissão de Direitos Sociais da OAB, advogado Anselmo Marasco, explicou como será o sistema de doações. "A associação comercial tem como destino pequenos empresários que estão prejudicados com a situação do comércio. Temos também os sindicatos que apadrinham instituições onde esse material seria distribuído", declarou Anselmo.

As famílias que fazem parte de trabalhos sociais em favelas de Campo Grande e estejam previamente cadastradas também serão beneficiadas. "Se a campanha atingir um grande potencial, a gente passa a estender a doação para outras classes da população", afirmou Anselmo.



As doações podem ser entregues até o dia 15 de abril na Associação Comercial, localizada na Rua XV de Novembro, 390; na sede da OAB/MS que fica na Avenida Mato Grosso, 4700, Carandá Bosque; e em todos os postos da rede Locatelli da Capital. Os produtos serão entregues às famílias nos dias 16 e 17 de abril.

A campanha é realizada também pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDJUFE), Rotary Clube e o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes MS (SINPETRO).







