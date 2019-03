Capital se prepara para pedalada noturno durante "Hora do Planeta"

Saiba Mais Brasil WWF diz que Brasil é o 4º país que mais produz lixo no mundo

No sábado (30), os campo-grandenses poderão participar da “Pedalada noturna da Hora do Planeta", em Campo Grande. A ação faz parte da programação oficial da "Hora do Planeta", campanha global em prol do meio ambiente, que acontece no Brasil desde 2009, com a finalidade de promover a reflexão quanto as questões de mudanças climáticas e o seu impacto na biodiversidade e na vida das pessoas.

O evento que ocorre das 20h30 às 21h30é organizado pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), e tem apoio do WWF-Brasil.

A diretora-presidente da Planurb, Berenice Maria Jacob Domingues, explica que o município participa da Campanha há 11 anos, e que em 2019 a ação vai além do ato de apagar as luzes dos monumentos da capital sul-mato-grossense.

“Desta vez, estamos convidando os ciclistas de todas as idades para pedalarem com frases e figuras pintadas, com a finalidade de atenção da população para as causas ambientais, em especial as mudanças climáticas”, disse.

Taís Meireles, uma das líderes da campanha "Hora do Planeta 2019" do WWF-Brasil, informou que no site oficial da campanha é possível baixar um Guia completo de ações individuais, institucionais ou coletivas, assim como checar no mapa os eventos e cidades já engajadas.

“Por uma hora convidamos as pessoas para refletirem sobre os impactos que as ações do dia a dia, seja na alimentação, descarte de resíduos, transporte ou fontes de energia usadas, causam no meio ambiente. É importante pensarmos a respeito disso e mudarmos nossos hábitos, tornando-os cada vez mais sustentáveis”, finalizou.

