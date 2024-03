Capital tem água classificada como 'boa' em monitoramento de córregos

A 15ª Edição do Relatório Anual da Qualidade das Águas Superficiais de Campo Grande publicada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), nesta sexta-feira (22) e traz as ações desenvolvidas através do Programa Córrego Limpo desde 2009, em parceria com a Águas Guariroba.

Através do Programa Córrego Limpo são realizadas coletas em pontos de monitoramento no Rio Anhanduí e nos demais córregos urbanos. As coletas iniciaram em 2009 com um projeto-piloto e a partir de 2010 passou a ser realizado o monitoramento em 67 pontos, e atualmente são 83 pontos distribuídos em nove microbacias.

De acordo com os dados do Índice de Qualidade das Águas, houve a predominância da condição de qualidade BOA para as águas superficiais do Município, evidenciando os resultados das ações desenvolvidas pelo Programa Córrego Limpo.

A prefeita Adriane Lopes, destaca o comprometimento da gestão em prol da preservação ambiental, em especial da água. “É de fundamental importância que as ações de preservação ao meio ambiente, em especial de monitoramento da qualidade das águas superficiais sejam constantes e de forma a disponibilizar dados históricos para que possam nortear ações atuais e futuras administração municipal, permitindo aos gestores a possibilidade de trabalhar para garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações”.

“As melhorias na qualidade dos recursos hídricos foram obtidas com a crescente conscientização da população através da permanência e constância da fiscalização ostensiva combatendo ações irregulares, como lançamentos irregulares de água servida e de esgoto. Sendo importante frisar que, os resultados são esperados em cenários de longo prazo. Conforme estamos colhendo ao longo dos anos. Inclusive com o aparecimento de animais em muitos pontos monitorados”, disse a secretária municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Kátia Sarturi.

Além do monitoramento da qualidade da água, o Programa Córrego Limpo atua por meio da fiscalização nos imóveis. Realizando vistorias em residências, condomínios, estabelecimentos comerciais, indústrias, entre outros, para verificar se há irregularidades como a não conexão à rede coletora de esgoto

Durante o ano de 2023 foram realizadas 6.600 vistorias pela equipe do Programa Córrego Limpo no perímetro urbano de Campo Grande. O que acabou resultando em 1.195 Notificações emitidas pela Semadur.

Para informar a população ,19 placas sobre a qualidade da água estão disponibilizadas pela cidade, em alguns pontos de monitoramento. A classificação é representada por cores, onde péssima é a cor preta; ruim é a cor vermelha; regular é a cor amarela; boa é a cor verde e ótima é a cor azul. As placas possuem um QRCode onde a população poderá acessar o site da prefeitura e verificar a qualidade de todos os pontos de monitoramento e os relatórios anuais desde 2009.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também