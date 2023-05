Caso Sophia: após ser suspensa, Justiça retoma audiência com testemunhas

Acontece nesta sexta-feira (26), a 3º audiência do Caso Sophia, pela 1ª Vara do Tribunal do Júri, em Campo Grande. Acusado de estuprar e matar a enteada Sophia Jesus OCampo, de 2 anos, Christian Campoçano Leitheim deve sentar no banco dos réus. A mãe da menina, Stephanie de Jesus Da Silva, que foi acusada por omissão e homicídio doloso, também será ouvida.

A 2ª audiência de instrução sobre a morte da menina foi suspensa no último dia 19 de maio, após um dos advogados do padrasto da vítima, desrespeitar uma das ordens do magistrado.

Após a confusão ocorrida na audiência, o juiz Carlos Alberto Garcette determinou que os interrogatórios serão feitos a portas fechadas, sem a presença de público, incluindo a imprensa.

Mãe e padrasto de Sophia são acusados de homicídio qualificado e estupro de vulnerável.

