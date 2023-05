Caso Sophia: Confusão e bate-boca entre advogados e juiz faz audiência ser suspensa

A segunda audiência de instrução e julgamento do caso Sophia de Jesus Ocampo, no Fórum de Campo Grande acabou sendo encerrada na tarde desta sexta-feira (19), após o advogado de defesa de Christian Campoçano Leithem, de 25 anos, Willer Almeida, ficar ‘interrompendo e faltando com respeito’ com o juiz.

Alterado, Willer precisou ser retirado à força do ambiente pelas forças policiais. Ele chegou ainda a questionar as decisões tomadas pelo juiz Carlos Alberto Garcete.

“Estou aqui advogando. Ele acha que pode fazer o que quiser? Sou advogado, vai deixar os acusados sem assistência?”, disse ele enquanto era retirado.

Enquanto o advogado reclamava, Garcete suspendeu a audiência. “Precisa aprender que aqui existe juiz. Quem decide aqui as coisas é o juiz. O advogado faz papel de advogado. O Ministério Público faz papel de Ministério Público. O juiz conduz a audiência e decide aqui”.

O advogado Pablo Gusmão informou que a Comissão de Prerrogativas da OAB foi acionada para dar assistência a ele e a Willer, pois para eles “houve abuso de autoridade na conduta do juiz”.

Conforme as informações apuradas pelo JD1 Notícias no local, essas confusões entre juiz e advogados são comuns, uma vez que os ânimos acabam ficando alterados durante as audiências.

Garcete destacou que estava ‘colocando ordem’ na sessão, já que os advogados estavam interrompendo a testemunha que estava depondo e criando distrações. O que atrapalha o serviço do juiz e dos presentes.

Apesar da suspensão e encerramento mais cedo que o previsto, hoje foram ouvidas cinco testemunhas, sendo três de acusação e duas de defesa da acusada Stephanie de Jesus da Silva, de 24 anos. O bate-boca começou quando a terceira testemunha de defesa falava e a próxima audiência retornará com ela.

