Stephanie e Christian devem ser ouvidos em nova etapa de audiência pela morte de Sophia

Na tarde desta sexta-feira (19), Stephanie de Jesus da Silva, de 24 anos, e Christian Campoçano Leithem, de 25 anos, encaram a segunda etapa da audiência de instrução e julgamento no Fórum de Campo Grande, referente ao processo da morte da Sophia de Jesus Ocampo, de 2 anos, em janeiro deste ano.

Mãe e padrasto são acusados de terem espancado, estuprado e assassinado a criança, respondendo assim pelos crimes de homicídio qualificado e estupro de vulnerável, conforme a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

Christian e Stephanie estão presos desde o dia 28 de janeiro, quando a Justiça converteu a prisão em flagrante em provisória após a audiência de custódia de ambos.

A expectativa é que eles estejam presentes no Fórum nesta sexta-feira. A segunda etapa deve consistir no depoimento de 4 testemunhas de acusação e outras 11 testemunhas de defesa. A mãe e o padrasto podem ser interrogados ao final da audiência.

A primeira audiência aconteceu no dia 17 de abril, quando foram ouvidos testemunhas de acusação e envolveram um policial, Jean, pai de Sophia, os avós maternos e uma ex-namorada de Christian.

