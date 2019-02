Catan pede investigação sobre furtos de gado em MS

O deputado estadual João Henrique Catan (PR) denunciou, durante a sessão desta terça-feira (19), casos de furto de gado em propriedades rurais na região de Dois Irmãos do Buriti e pediu mais policiamento e investigação para prender os criminosos.

Segundo o parlamentar, os fazendeiros estão “assustados e se sentem reféns em suas próprias casas”. Catan apresentou ao secretário da Sejusp, Antônio Carlos Videira e ao delegado-geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas Lopes, a solicitação para ação conjunta e a criação de uma operação para inibir o mercado clandestino de abates de carne.

O parlamentar mostrou slides com fotos dos crimes, em que os bandidos deixam apenas as carcaças. “Eles roubam os quartos e os cortes nobres. O Brasil é um dos países que mais exporta carne com comprovação de abate sem sofrimento e com as fotos a gente percebe a crueldade. Isso também é questão de atendimento às normas de segurança e esses furtos representam ainda uma questão de saúde pública”, salientou.

Conforme o deputado, já foram registrados boletins de ocorrência por parte dos produtores locais.

