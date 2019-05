Centro-oeste terá plano de desenvolvimento 2020-2023

A proposta do Plano Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste (PRDCO) 2020-2023 trará aos estados “uma nova visão para o desenvolvimento”, segundo o superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), Marcos Derzi.

O Projeto de Lei foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Condel/Sudeco), na segunda-feira (20). O texto é um referencial para negociação e implementação de projetos de desenvolvimento do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

O JD1 Notícias conversou com o superintendente da Sudeco, Marcos Derzi. Segundo ele, o projeto de lei foi apresentado aos governadores para opinarem. “O plano foi aprovado na segunda-feira e agora vai para análise da presidência e depois será encaminhado para a câmara do senado”.

O Plano tem sete programas indicativos, com metas e ações previstas, e abrangem assuntos de gestão pública, inovação, infraestrutura econômica e logística, estrutura social e urbana, gestão ambiental, rede policêntrica de cidades do Centro-Oeste. “O plano busca otimizar a desigualdade social na região centro-oeste. A gente tem que investir recurso onde realmente precisa“, afirma Marcos Derzi.

O superintendente participou, nesta sexta-feira (24), da reunião do conselho do nordeste (Condel/Sudene), com a presença do presidente Jair Bolsonaro, em Recife (PE). Ele avaliou como positiva a aprovação dos três planos de desenvolvimentos, da região amazônica (Sudam), do nordeste (Sudene) e do centro-oeste (Sudeco).

