Geral

Cerca de 14 mil motoristas teve a CNH suspensa em 2025 no estado

Além disso, mais de 20 mil condutores foram obrigados a passar por curso de reciclagem e 2.735 tiveram a habilitação cassada

30 dezembro 2025 - 09h27Taynara Menezes
Fiscalização nas estradas Fiscalização nas estradas   (Foto: Detran )

Em 2025, o rigor nas ações de fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) refletiu diretamente na punição a condutores, cerca de 14 mil motoristas tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa por ultrapassarem o limite de pontos no período de 12 meses, índice que varia entre 40, 30 ou 20 pontos, conforme a quantidade de infrações gravíssimas cometidas.

Além desse grupo, outros 5.565 condutores tiveram o direito de dirigir suspenso de forma direta, sem depender da soma de pontuação na CNH, em razão da gravidade das infrações cometidas, como dirigir acima de 50% do limite de velocidade permitido, entre outras condutas previstas na legislação que resultam em suspensão imediata.

No total, mais de 20 mil motoristas foram obrigados a passar pelo Curso de Reciclagem, etapa considerada essencial para tentar reverter comportamentos de risco antes que esses condutores retornem ao trânsito. O processo faz parte do caráter educativo das penalidades, que também incluem as punições mais severas para quem insiste em descumprir a lei.

Mesmo diante das medidas, houve quem reincidisse. Em 2025, o Detran-MS registrou 2.735 motoristas que voltaram a dirigir mesmo estando com a CNH suspensa e acabaram tendo o documento cassado, encarando a penalidade mais dura prevista para esse tipo de conduta.

Segundo o órgão, as punições cumprem papel corretivo e também de proteção à coletividade, ao retirar temporária ou definitivamente das vias motoristas que apresentam alto risco de provocar acidentes.

“Embora o Detran-MS invista em Educação de trânsito, é importante que se mantenha medidas de correção para que haja uma mudança real de comportamento infrator. A fiscalização atua como um mecanismo de coerção imediata, garantindo que as regras estabelecidas sejam respeitadas. A penalização (multa, suspensão ou cassação da CNH) é a consequência prática do desrespeito à lei”, argumenta Paloma Bueno, Gerente Especial de Penalidades e Coordenação do Renainf.

