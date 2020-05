Chuva de meteoros poderá ser vista na madrugada de quarta-feira na capital

Por quase todo o mês de maio, acontecerá uma chuva de meteoros chamada Eta Aquáridas. A atividade máxima da chuva pode ter acontecido nessa madrugada dessa terça-feira (5), mais precisamente a partir da 01h46 da manhã quando a constelação de Aquário surge.

Ao JD1 Notícias , o monitor da Casa de Ciência e Cultura de Campo Grande, o estudante de engenharia Elétrica pela UFMS, Renan Aryel, esclarece que a chuva denominada Eta-Aquáridas, que vem da direção da constelação de Aquário, deve ser vista na capital a partir das 2h na direção leste de onde o sol nasce. “O tempo de duração da chuva de hoje é até começar a amanhecer, a hora que os primeiros raios de sol aparecerem não será mais visível, até as 5h da manhã é o melhor horário para observar. A média está prevista para 50 meteoros por hora”, explicou o estudante.

Renan ressaltou que a chuva teve início dia 21 de abril e deve durar até 12 de maio, pois é o período em que a Terra se choca com os pedaços do cometa Halley. “O cometa deixa muitos detritos, pelo espaço por onde passa, quando a Terra atravessa este caminho, os detritos acabam se chocando com nossa atmosfera, daí que a gente observa o fenômeno do meteoro, esses detritos entram na atmosdera e queimam e formam o ‘fogo no céu’, que é o meteoro”, alegou.

O cometa passa a cada 75 anos que é o tempo que demora para completar o seu trajeto, se aproximando e se afastando do sol, e no momento em que a rocha congelada se aproxima da estrela ardente, deixa resquícios, que formam rastros que orbitam o sol na mesma órbita que o cometa faz. “É como se a Terra fosse perdendo pedacinho e deixando para trás e esse pedacinhos ficariam na nossa órbita. A característica do cometa é um material congelado e um pouco de rocha, um pouco frágil, facilmente perde pedaços no espaço. O que difere de um asteroide que é sólido talvez com características metálicas, e dificilmente se desintegra”, detalhou Renan Aryel.

O estudante ainda previne, que a chuva de meteoros do cometa Halley acontece duas vezes ao ano, e a próxima está prevista para outubro.

A chuva de meteoros poderá ser observada no Brasil. Marcelo de Cicco, astrônomo do Observatório Nacional, acredita que, caso o indivíduo queira tentar ver a chuva de meteoros durante a madrugada, o tempo gasto pode não ser em vão: “Mesmo com a Lua atrapalhando nestes períodos, vale a pena passar a madrugada observando, a partir de meia-noite, pois é possível que haja uma atividade acima da usual”, diz Cicco, em nota.

A última vez que passou pela Terra foi nos anos 80, e a próxima passagem será em 2061.

