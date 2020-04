Granizos e ventos fortes assustam moradores durante chuva em todo MS

Muitos moradores de Campo Grande ficaram impressionados com a força de chuva que caiu na madrugada desta terça-feira (14), mas não foi apenas a capital que sentiu os fortes ventos e raios, diversas cidades de Mato Grosso do Sul registraram tempestades e até mesmo granizo.

De acordo com a Estação Meteorológica da Uniderp, a capital teve chuvas de 45,7mm e registrou 77 raios com ventos que chegaram a 62km/h durante a tempestade que se iniciou às 01h20min de hoje.

Em Laguna Carapã, por volta das 23h a tempestade foi com tornado e pancadas de chuvas forte, com trovoadas e relâmpagos. Foram registrados mais de 100 raios, os ventos foram de 147km/h e choveu 27,4mm em 12 minutos. A temperatura caiu de 26ºC para 18ºC em meia hora. O Parque de Exposições ficou destruído.

Em Nova Alvorada a chuva foi de 31,6mm com ventos que chegaram a 50km/h. Nas cidades de Jardim e Bonito a chuva foi um pouco mais fraca, apenas 12mm e rajadas de vento a 45km/h.

Na cidade de Dourados foram registrados 17,4mm de chuva, com ventos de 52km/h, durante a tempestade foi possível registrar 51 raios. Em Ponta Porã, cidade no sul do estado, a chuva foi de 32,6mm com ventos de 51km/h e registro de 64 raios.

Em Ribas do Rio Pardo a chuva de 37,4mm com rajadas fortes de 71km/h deixou muitos estragos na cidade, segundo a estação meteorológica.

Sidrolândia amanheceu com árvores e placas caídas, resultado da chuva de 34,6mm com ventos de 63km/h, a estação alega que possa ter ocorrido enchentes em alguns pontos da cidade.

“MS está com um centro de baixa pressão associado a uma frente fria no Paraná, vai chover ainda nas regiões norte e nordeste do estado, no Leste a chuva prossegue ainda de manhã, no Sul está com nevoeiro entre Ponta Porã e Sete Quedas”, disse o meteorologista da Uniderp, Natálio Abraão.

Natálio também informou que houve granizo com chuvas em Eldorado, Mundo Novo, Amambai, Sete Quedas e Paranhos.

