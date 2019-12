Meteorologista avisa sobre possibilidade de chuva no Natal

Tempo será nublado e com probabilidade de chuva entre esta noite de véspera de Natal (24) até amanhã (25), segundo a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC-MS) da Semgaro, Franciane Rodrigues.

Todas as regiões do estado podem enfrentar chuvas neste período, concentradas especialmente na parte centro-sul do MS. “Mesmo que o acumulado de chuva seja baixo para este setor, os modelos de previsão numérica de tempo apontam para chuva de fraca intensidade entre os dias 24/25 de dezembro de 2019”, Franciane ressalta a necessidade de acompanhar as atualizações futuras. "Nos setores norte e nordeste, o modelo estima chuva em acumulados superiores as demais áreas do Estado em até 60 milímetros nestas regiões”, ressaltou

A meteorologista avisa que sul-mato-grossenses devem ficar prevenidos para as possíveis condições adversas no tempo que podem ocorrer, como chuvas intensas, ventos fortes e raios.

Ainda de acordo com a coordenadora, a partir o dia 26 mais próximo do final do ano, as chuvas serão menos intensas na parte centro-sul do estado com acumulados em até 20 milímetros.

Confira análise do dia 25:

Confira análise do dia 26:

Deixe seu Comentário

Leia Também