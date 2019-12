Vídeo - Tornado que atingiu MS não oferece risco, garante meteorologista

Alguns moradores do Mato Grosso do Sul, registraram o momento em que um tornado passou pela região sul do Estado, no último sábado (30). A coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec-MS), Franciane Rodrigues, explicou que esses eventos são raros e não exigem preocupação.

“O tornado visto em Vicentina é classificado como landspout, segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), esse tipo de tornado é de fraca intensidade e curta duração, e normalmente se formam em locais rurais ou áreas abertas”, explicou.

Em um vídeo gravado na BR-163 em São José, distrito de Vicentina, um cidadão, fala que a última vez tinha visto um fenômeno parecido há dez anos e que esse de sábado era mais forte. Ele destacou que não parecia tempo de chuva. “Tem poucas nuvens no céu”, afirmou. “Os alienígenas chegaram”, declarou uma voz ao fundo do vídeo.

Franciane ainda explica os possíveis motivos que dão origem ao fenômeno. “Os tornados ocorrem em regiões onde tem possibilidade, de tempestades, temporais e chuvas intensas, são redemoinhos de vento que giram em torno de centros de baixa pressão em solo, e seu deslocamento pode causar danos a população”, declarou.

Tornados como este não são previstos por nenhum órgão, como o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pois não tem ocorrência frequente no Brasil. Porém segundo a coordenadora, casos pontuais podem ocorrer eventualmente, pois estamos no período de chuvas de dezembro.

Vale lembrar que os tornados podem ir para as cidades se forem de maior intensidade. Porém no Brasil são raros o mais conhecido é o tornado de Xanxerê, que atingiu o Oeste de Santa Catarina em 2015 com ventos de 100km/h até 330km/h.

