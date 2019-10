Estado sob aviso de tempestade

Apesar dos termômetros registrarem 31°C em campo Grande nesta quarta-feira (2), as mudanças climáticas estão previstas de acordo com a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec-MS), Franciane Rodrigues. “As mudanças estão estimadas para acontecer a partir desta tarde”, afirmou.

Segundo a coordenadora, as áreas de instabilidade começam a ganhar força no estado e provocam pancadas de chuva, abrangendo todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso sobre o potencial de tempestades que essas instabilidades podem causar, em áreas do estado. Além de pancadas de chuva a partir das rajadas de vento que atingem o MS.

“Essas chuvas tem expectativa de ocorrer entre hoje até a próxima segunda-feira (7), pode diminuir no sábado (5), mas as áreas de instabilidade permanecem”, explica a meteorologista.

A menor temperatura será registrada no domingo (6), onde os termômestros tem máxima prevista de 26ºC e mínima de 18°C na capital, com vento fraco, tempo nublado e pancadas de chuva.

A redução do tempo seco é prevista, uma vez que a umidade do ar variou de 20% a 30% no Estado, essa semana temos uma melhora. Segundo Franciane, estamos recebendo umidade da região norte do Brasil. “Pelo nível elevado das temperaturas e a disponibilidade do vapor da água chegando no MS, que ocasiona a formação das nuvens de chuva, motivo da expectativa do fenômeno para as próximas horas”, finaliza.

