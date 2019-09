Colisão entre carros deixa trânsito lento na Mascarenhas

A colisão entre dois veículos ocorrida no início da tarde desta sexta-feira (6) deixou o trânsito lento na avenida Mascarenhas de Moraes, em frente ao Posto Locatelli, no bairro Monte Castelo.

De acordo com o apurado pelo JD1 Notícias, o acidente aconteceu quando o veículo de cor preta tentou efetuar uma conversão errada, quando o outro veículo, de cor prata, não teve tempo de evitar e os dois colidiram de frente um com o outro.

Apesar de ninguém se ferir, uma equipe do Corpo de Bombeiros estive no local para prestar socorro. Um leitor que trabalha no posto de combustíveis encaminhou imagens do local do acidente, veja:

