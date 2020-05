Com 34 leitos ocupados, MS totaliza 805 confirmados com coronavírus

O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com a atualização dos casos de coronavírus desta sexta-feira (22), no Mato Grosso do Sul registrou 805 casos.

O número de notificações de casos recebidos pela SES é de 6.718, com 697 casos sem encerramento, com 379 em amostras em análise no O Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), 4.816 casos descartados, casos excluídos e 17 óbitos.

Ainda de acordo com a secretária-adjunta da SES, Crhistinne Maymone, dos internados 32 são residente de MS e dois residentes de outros estados, mas que estão em território sul-mato-grossense. "Vamos ficar em casa, esse é o maior número de internados até hoje, preste atenção", finalizou.

Dos 59 novos casos, um em Brasilândia, quatro em Campo Grande, dois em Jardim, seis em Fátima do Sul, nove em Dourados, 18 em Guia Lopes, oito em Três Lagoas, sete em Corumbá, um em Deodápolis, um em Ribas do Rio Pardo e dois em Rio Brilhante.

Campo Grande ainda é a cidade com maior número de casos, contabilizando 224, seguida por Guia Lopes da Laguna com 137 e Três Lagoas com 114 , Dourados com 93 e Jardim com 25 casos.

