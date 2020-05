Coronavírus: Campo Grande soma mais seis casos e óbito de idosa

O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com a atualização dos casos de coronavírus desta quarta-feira (20), no Mato Grosso do Sul registrou 693 casos e um óbito em Campo Grande de um idosa de 83 anos.

O número de notificações de casos recebidos pela SES é de 5.800, com 770 casos ainda em investigação, 4.316 casos descartados, 21 casos excluídos e 17 óbitos.

Dos 52 novos casos, três em Bataguassu, dois em Brasilândia, um em Camapuã, seis em Campo Grande, um em Deodápolis, um em Glória de Dourados, um em Jardim, seis em Fátima do Sul, cinco em Dourados, 13 em Guia Lopes, dois em Paraíso das Águas, dois em Três Lagoas, três em Ponta Porã e três em Vicentina.

Campo Grande ainda é a cidade com maior número de casos, contabilizando 194, seguida por Guia Lopes da Laguna com 118 e Três Lagoas com 104, Dourados com 72 e Jardim com 23 casos.

