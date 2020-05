Apesar de curva crescente, número de casos novos reduz em MS

O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com a atualização dos casos de coronavírus desta terça-feira (19), no Mato Grosso do Sul registrou 29 novos casos de coronavírus nas últimas 24h, com isso o estado alcançou 642 pessoas contaminadas.

Dos 29 novos casos, nove são de Três Lagoas, sete de Campo Grande, três em Dourados, dois em Jardim, dois em Bonito, dois em Corumbá, e as cidades de Bodoquena, Douradina, Brasilândia e Deaodapolis tiveram um caso cada.

são de Dourados, oito são de Guia Lopes da Laguna, sete de Campo Grande, dois em Três Lagoas, Ponta Porã, Itaporã, Coxim e Fátima do Sul registraram um caso cada.

O número de notificações de casos recebidos pela SES é de 5.051, com 77 casos ainda em investigação, 4.311 casos descartados, 21 casos excluídos e 16 óbitos.

Campo Grande ainda é a cidade com maior número de casos, contabilizando 188, seguida por Guia Lopes da Laguna com 105 e Três Lagoas com 102, Dourados com 67 e Jardim com 22 casos.

Curva de casos nas últimas 24h

Deixe seu Comentário

Leia Também