Coronavírus - Em poucos dias, MS pode dobrar casos e chegar a 1.2 mil

Em alguns dias, Mato Grosso do Sul poderá registrar mais de 1.200 casos confirmados de coronavírus, levando em consideração a fala do secretário de estado de Saúde, Geraldo Resende, que afirmou que o número de casos no estado irá dobrar.

Se a afirmação feita por Resende, durante uma live no facebook do Governo do Estado, nesta segunda-feira (18), estiver correta e levarmos em consideração que, hoje, o estado registra 642 casos da doença, em alguns dias MS irá registrar mais de 1200 casos da doença.

“Estamos em uma curva ascendente da doença, nossos números cada vez maiores, hoje menores do que ontem, mas números que nos preocupam, isso tudo leva a crer que nos próximos dias nó iremos dobrar o número de casos aqui no estado de Mato Grosso do Sul”, disse o secretário.

Geraldo Resende não se prolonga muito em sua fala, nem apresenta uma data especifica para que isso aconteça, mas revela que a principal preocupação da secretaria de Saúde seria da 21° semana de contágio em diante, “e tudo está mostramos que acertamos nessa previsão”, disse Resende.

Deixe seu Comentário

Leia Também