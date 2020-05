Estudo da União prevê curva longa do Coronavírus em MS

Priscilla Porangaba, com informações do Governo Federal

Mato Grosso do Sul apresenta o cenário mais distante para atingimento do pico dos casos ativos para o coronavírus no mês de outubro, segundo um estudo do Governo Federal.

A análise foi feita para verificar a possibilidade da reabertura do Instituto Nacional Do Seguro Social (INSS) e mostrou que haverá um ápice da curva em 165 dias, a contar de 13 de maio, ou seja, em 28 de outubro, conforme mostra o gráfico das figuras 11 e 12.

Em outro tópico do estudo, os dados sobre a projeção da demanda por leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) indicam o pico ainda para a primeira quinzena de novembro deste ano.

O gráfico das figuras 14 e 15 abaixo apresentam a possibilidade de colapso em 13 de setembro da rede de saúde de MS na demanda por leitos de UTI e o número total de leitos existentes no estado, 432 unidades, e somente em dezembro haveria a quantidade de leitos compatível com a demanda.





O quadro talvez explique o porque dos números de MS mesmo crescendo apresentarem se positivos,a curva será longa, mas sem grandes excessos. A informação aumenta a possibilidade de precisarmos ficar por mais tempo com cuidados maiores, mas evita que o estado tenha colapso no Sistema de Saúde, o que é positivo.



