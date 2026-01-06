Com bolsas de até R$ 12,6 mil, estão abertas inscrições para residências em saúde da família

Estão abertas até o dia 21 de janeiro as inscrições para os programas de Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade e Residência Multiprofissional em Saúde da Família, em parceria com a Fiocruz. As bolsas podem chegar a R$ 12,6 mil.

Ao todo, são 36 vagas para médicos e 45 para profissionais formados em Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia e Serviço Social. Na residência multiprofissional, a maior oferta é em Enfermagem (25 vagas) e Odontologia (8 vagas).

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Sesau, onde também estão disponíveis editais com cronograma, conteúdo programático e informações sobre ações afirmativas.

A seleção será por prova objetiva, comum aos dois programas, marcada para 1º de fevereiro, com 50 questões de múltipla escolha. O gabarito preliminar será divulgado no dia 2 de fevereiro, com recursos nos dias 2 e 3. Candidatos que não atingirem 50 pontos serão eliminados. O resultado final sai em 4 de fevereiro, no site da Sesau.

